Goran Hrvaćanin: Ljudem smo pokazali, da živijo v dreku

Film Pr' Hostar, slovenska satirična komedija o vsakodnevnih težavah petih delavcev, zaposlenih v podeželskem hotelu, s svojo gledanostjo preseneča tudi njihove avtorje. Predstavljamo vam Gorana Hrvaćanina, scenarista, producenta in glavnega igralca, Jerča.



»Film je namenjen malim ljudem te države, ki so običajno odrinjeni na stran. Človek bi mislil, da obstaja le Ljubljana, ker se tam govori zborni jezik in od tam izhajajo vse kulturne stvari. Ampak posluša se pa največ narodno-zabavne glasbe, imeli smo tudi zakonik za ali proti, ki je odločno padel, čeprav je Ljubljana mislila, da bodo ljudje za. Torej obstajajo ljudje, za katere mislimo, da jih ni. In ta film je zanje,« pove Goran. Vidi se kot človeka skrajnosti. »Najprej sem izpostavil tisto manjšino, ki me je najbolj zbodla v oči, to so čefurji. Ko sem dal to iz sebe, smo šli pa v drugo skrajnost, k delavcem. Ampak vse to je okolje, v katerem živimo,« pove. Odraščal je na Jesenicah, kjer se je srečal z obojim. »Tudi moji starši so zaradi dela v železarni z juga prišli živet tja,« pojasni.



»Za tak film so potrebna jajca,« je prepričan. »Da si ga upaš narediti in upaš ljudem pokazati resničnost, ne pa lažne lepote in kiča,« ne ovinkari. »Tega smo vajeni – dati ljudem, da nekaj glodajo, medtem ko so od zadaj penetrirani,« pove v svojem slogu. »Mi smo želeli ljudem ponuditi oboje – jih ne odmak- niti od resničnosti, ampak pomagati, da spregledajo, da živimo v dreku. Se da pa temu nasmejati in to sprejeti. Ko se zaveš, kje si, lahko narediš korak k boljšemu in lepšemu življenju,« je prepričan.



Ni bil ne čefur ne gavnar



Njegov minus, ocenjuje, je cinizem, ki mu je sicer v filmu prišel zelo prav. Plus pa je vztrajnost. Ničkolikokrat bi že lahko odnehal, pa ni. Koliko pa je v njem Jerča – in obratno? »To je ta cinik, tako spotenciran, da je že zabaven, ker sicer takega človeka ni fino poslušati. Sicer pa bi rekel – okoli 20 odstotkov,« se oceni. Kot mladostnik ni bil ne čefur ne gorenjski gavnar. »Mi smo generacija 1984, mi nismo spadali nikamor več. Taki asimilirani izgubljenci s sklonjeno glavo smo bili,« je realen. Pa domači, jim je film všeč? »Pogledali smo ga doma, zvečer. Mat' je zaspala po pol ure, foter je gledal do konca. Naslednji dan sta pohvalila ekipo,« pove. Pa sina? »Jah, sine je vulkanizer. Saj sta oba ponosna, ampak mat' ne more prek kletvic. Ona bi po moje rada, da sem lep, na stran počesan fant, idealen, samo pač nisem,« je odkrit.



Treh do sedaj osvojenih zlatih rol, ki so jih prejeli za film Pr' Hostar, so bili z ekipo iskreno veseli. »Ne gre za nekaj, kar mi visi doma, ampak gre za dokaz vsem ljudem, ki nam v tem trenutku tega ne privoščijo,« je neposreden. »Smo dokaz, da vemo, kaj delamo, in da si ljudje želijo smeha,« še doda.

