Gola, strastna in glasna: Ilka Štuhec rada izziva

Štajerci so znani po svoji dobri volji, razigrani naravi in prešernem nasmehu. Vse to opisuje Ilko Štuhec, neomajno borko, ki je premagala hude poškodbe, šla čez osebne čustvene krize, se poleti razšla s fantom Damjanom Veseličem in zaživela na novo. Ni odveč omeniti, da je Mariborčanka med smučarkami in smučarji zelo priljubljena zaradi nekonfliktnega značaja in dostopnosti. Naša moška reprezentanca v hitrih disciplinah je bila med letošnjimi pripravami zelo vesela njene navzočnosti, saj se je hitro zlila z njihovo energijo, v ekipo vnesla nekaj ženskega humorja in cinizma, predvsem pa srkala znanje in se ni ustrašila fantovske družbe. Prav trdo delo, pomešano s sproščenim vzdušjem, je ključ do uspeha, ki ga je prinesel zlat začetek sezone.

