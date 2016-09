Gojc se vrača za štedilnik

V poplavi kuharskih oddaj, ki jih predvajajo slovenske televizije, je Čarokuhinja z atom prava osvežitev za vse, ki se ne spoznajo na živila. Režiser in producent Matjaž Mihelčič iz CV Koncept Multimedije z drugo sezono nadaljuje pravo kulinarično dogodivščino, ki je zanimiva tudi zaradi glavnega akterja, Gojmirja Lešnjaka - Gojca, ki se je prav v tej oddaji prvič pojavil v vlogi kuharja. Gojc sicer ni navajen sukanja okoli štedilnika pred tako velikim občinstvom, a se kljub temu njegovo življenje že od mladih nog prepleta s kuhinjo. »Moja nona je bila priznana kuharica v Trstu. Že od tistih dni v kuhinji rad gledam pod prste drugim. Rekel bi, da imam to v krvi,« nam je zaupal igralec, ki rad kuha tako, kot je to počela njegova stara mama. Tokrat bo gledalcem predstavil slovenske gastronomske regije, v kuhinji pa se mu bosta pridružili babica, ki jo igra Ljerka Belak, ter nadobudna vnukinja Astrid Kljun.

