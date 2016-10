Gledalci Talentov besni, s Pop TV tako odgovarjajo

»Koliko talentov je bilo danes prikazanih v dveh urah? 8 ali 7. Vtaknite si reklame nekam,« se glasi zapis ene izmed gledalk oddaje Slovenija ima talent. Ker to ni bila prva in edina pripomba povezana z reklamnimi bloki, smo se za pojasnilo obrnili tudi na Pop TV, kjer so nam pojasnili, zakaj je tako.

»Pro Plus je vodilna slovenska komercialna medijska hiša, ki se financira izključno z oglasi. Dolžina predvajanih oglasov je določena in omejena z zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki se ga striktno držimo,« je v odgovoru zapisala Ula Podojstršek.