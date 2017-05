Gledalci sporočajo Andreju: Mirela je bila posiljena, to v Srbiji vedo vsi!

Andrej Laharnar, poznan šrini Sloveniji kot zaročenec slovenske zvezdnice resničnostnih šovov, Mirele Lapanović, je kakšen teden prej, preden je njegova draga v marcu spakirala kovčke in odšla v srbski resničnostni šov Parovi, na facebooku obelodanil njuno ljubezen z besedami »Muci ob 9.30h pridem po tebe in greva na pot«. Takrat so se s strani njunih spletnih prijateljev in oboževalcev vsule pohvale na njuno romantiko.

No, včeraj ko je srbska Happy TV objavila zapise, da se je Mirela, pijana seveda, kar trikrat v eni noči ljubila s sotekmovalcem Milijem, pa je situacija rahlo obrnjena. Pod omenjeni facebook status so se pojavili zapisi, predvsem s strani srbskih gledalcev, ki Andreja opozarjajo na prevaro, nekateri pa celo namigujejo na posilstvo.

Posilstvo ali že viden incident?

»Kaj vi spremljate TV Happy. Mirela sploh ni vedela kaj se dogaja z njo, a Milutin jo nagovarja naj prizna njuno ljubezen. Naredi že nekaj,« mu je sporočil eden izmed njih. »Res je, da ženska nima moralnih načel, a kaj ji je naredil. To je posilstvo. Pod nujno treba da pade tožba,« je ogorčena gledlaka.

»Sram vas bilo vse, ki jo pljuvate in sodite. Ta ženska je bila posiljena. To v Srbiji vedo vsi,« se glasi še eno izmed mnogih sporočil za Andreja.

Medtem pa so naši oboževalci Big Brotherja kar hitro razložili srbskim gledalcem, kaj se je dogajalo pred slabim letom: »Mirela je že v slovenskem BB seksala pred kamerami z Markom Jovanovićem. In to kljub temu da je imela moža in otroke doma. Nič novega. In ni bila posiljena!«