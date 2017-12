Gledalci ogorčeni zaradi tehtanja: Vse je zrežirano

Resničnostni šov The Biggest Loser se počasi, a vztrajno približuje koncu. Večina tekmovalcev je izgubila zavidljivo količino kilogramov, njihova lica pa so v primerjavi s prvim tednom zdaj videti že povsem upadla. A niso vsi enako uspešni pri hujšanju. Iz tedna v teden se vsak izmed njih sooča z vzponi in s padci.

Če je Bojanu do zdaj šlo kot po maslu in je kilograme izgubljal kot za šalo, se je stanje v zadnjem tednu povsem obrnilo, saj je tehtnica ob zadnjem tehtanju pokazala, da ni izgubil niti grama. To ni presenetilo le njega in voditeljice, temveč tudi gledalce, ki so na družabnih omrežjih na dolgo in široko začeli razpredati o teorijah zarote in favoriziranju določenih tekmovalcev.

Prepričani, da smo spet priče »kuhinji« in da ustvarjalci potvarjajo številke na tehtnici, so se komentatorji tako lotili oddaje.