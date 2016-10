Gledalci ogorčeni: Kaj ta Lado misli, da je car?

Letos so žiranti Slovenija ima talent precej kritični. Tisti, ki pove največ pikrih na račun tekmovalcev, je gotovo Lado Bizovičar. Kot kaže, pa takšen način ocenjevanja tekmovalcev ni preveč pogodu gledalcem. Ko je Lado obdelal Enesa Kurtovića, so se nekateri na facebooku kar zgražali. »Kaj ta Lado misli, da je car, ker tako žali druge? Da je to smešno? No, enim ni ... žalostno, kako plitva oseba je! Vse v nekih mejah, ne pa da dejansko žali ljudi. Sramota,« je zapisala Urška in prejela več kot 90 všečkov za komentar.

»Slabo, ampak zelo grdo od žirije za tako pljuvanje pred kamerami,« meni Maja, Tina pa je dodala, da razume, da nekdo nima talenta za petje, vendar se ni treba iz njega norčevati. »Nekateri v žiriji pač ne poznajo osnovnega bontona. Žalostno, da so taki frajerji,« piše Boštjan, Tamaro pa zanima, kako je možno, da takšne sploh spustijo na oder. Darjan ima tudi za to odgovor: »Talent je samo en šov, da je čim večja gledanost.«