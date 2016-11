Gledalci niso mogli spregledati, preberite, kaj je počel Tine

Posestvo šova Kmetija: Nov začetek je pred dnevi spet prizadela nesreča. Tokrat je poškodba doletela Matjaža, ki je po nesreči stopil v luknjo, prekrito s slamo, in si tako poškodoval gleženj. Zato je moral zapustiti posestvo, med delom poti pa sta ga pospremila Matic in Tine. Vendar šepajoči Matjaž ni bil tisti, ki je pritegnil pozornost gledalcev, dosti bolj sta jih v oči zbodla Tine in njegova hoja.

Tine se je že v preteklosti branil pred govoricami, da je gej . Na to je namigoval predvsem izpadli Andrej, takrat pa je Tine jasno povedal: »Če namiguje, da sem jaz med istospolnimi partnerji, se je pošteno zmotil.« Vendar so njegovo vedenje in kretnje še pri kom drugem vzbudili dvome: »Kako ta Tine hodi ...« je na facebooku zapisala ena od gledalk. »Hahhahahaha, jaz sem tudi to gledala. Matic hodi lepo, kot fant. Še Matjaž, ki šepa, stopa po moško. Tine pa hahhaahahahahahaha. Kot da mu je oba kolka 'ven ruknilo',« se je pošalila druga. »Tinco je res težko gledati. Jao, ko vrti tista usta in caplja kot kakšna punčka.« »Ne vem, kaj dela toliko časa v omari?!« so še pripomnili. Vsi pa se s komentarji niso strinjali: »Kaj pa ima to zveze, kako kdo hodi? Mislim, nekateri pa res več ne veste, kaj bi pisali.«