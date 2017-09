Glasujte za miss Slovenskih novic za miss Slovenije 2017

Vse kandidatke za miss Slovenije 2017 si oglejte v naši fotogaleriji. Glas za svojo favoritinjo oddajte v obrazcu spodaj. Kandidatke so razvrščene po uradnem vrstnem redu. Foto: Shutterstock

Lana Krajnc, 19 let, študij: prehrana in živilstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Hobiji: kuhanje, ustvarjanje novih jedi, fitnes, kolesarjenje, tek, branje. Življenjski moto: »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« Še posebej sem ponosna na to, da si znam dobro organizirati svoj čas in dejavnosti. Sem ambiciozna in direktna.

Katja Gabrovec iz Kranja. Stara 18 let. Letos sem z odličnim uspehom zaključila Gimnazijo Kranj, vpisana pa sem na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Ukvarjam se s konjeniškim športom, treniram dresurno jahanje in se udeležujem tekem v tej disciplini. Moto, ki me spremlja in me verjetno tudi najbolje opiše je, da je življenje več kot le igra na srečo.

Tina Mede, 24, Maribor. Po poklicu sem vizažistka in kozmetičarka. Želim se vpisati na višjo kozmetično šolo. Rada imam delo z ljudmi, všeč mi je, ko jim pomagam do želenega cilja skozi nego, pomagam do sprostitve in jim dam občutek varnosti. Moj cilj je pridobiti tudi čim več izkušenj v smeri kozmetike, se osamosvojiti, odpreti svoj kozmetični salon in izdelati svojo linijo kozmetičnih izdelkov.

Sem živahna 20-letna Primorka Ariana Hodžič, študentka Tehnologije prometa in logistike v Portorožu. V prostem času se ukvarjam s svojo skupinico otrok, ki jih učim manekenske hoje, poziranja ter tako delam z njimi na pridobitvi samozavesti. Svoj prosti čas izkoristim za telovadbo ali preberem kakšno dobro knjigo. Sem zelo pozitivna in nasmejana oseba, saj verjamem, da je moč pozitivnih misli in dejanj vedno najboljša izbira.

Patricija Finster, 23 let. Končala sem 1. gimnazijo Maribor, letos pa postanem diplomantka španskega jezika in književnosti ter profesorica pedagogike in andragogike. Oktobra nadaljujem študij na podiplomski stopnji. Moj življenjski moto je: »Nihče te ne more prizadeti brez tvojega dovoljenja.« Lastnost, ki pri meni najbolj izstopa, je zgovornost oz. komunikativnost.

Maja Zupan, 17 let. Naslednje leto bom končala šolanje na srednji veterinarski šoli v Ljubljani. Življenje skušam živeti tako, da bom tudi, če se mi konča čez nekaj minut, umrla srečna. Zato se trudim na stvari gledati pozitivno in iskati dobro v vsem in vsakomur. Vedno in povsod me vodita pogum in neomejena vztrajnost.

Monika Pfajfar, 21 let. Študira na višji šoli gostinstvo – turizem Ljubljana. Hobiji: tek po gozdu, treningi crossfita, pisanje pesmic/verzov, rada zavijam darila in izdelujem voščilnice/čestitke, kuhanje, pečenje, obožujem knjige – kriminalke ali knjige po resničnih dogodkih, učenje in interes za vina. Življenjski moto: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Lara Stenovec, 19 let. Letošnje leto sem končala gimnazijo v Kranju, študij pa bom nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Moj najljubši hobi je vožnja z motorjem po motokrosnih stezah, z veseljem pa poprimem tudi za mehanično orodje, ko je na njem potrebno kakršnokoli popravilo. Poleg tega pa sem ljubiteljica tudi ostalih športov , najraje pa se odpravim na treninge crossfita.

Elmedina Berisha, 17 let. Srednja ekonomska šola Celje. Hobiji: branje, tek, sprehod z bližnjimi, druženje s prijatelji. Življenjski moto: »Vsak dan mogoče ni najboljši, vendar v vsakem dnevu je nekaj najboljšega.« Zelo sem hvaležna svojim staršem, ki so me naučili pravih vrednot, kot so dobrosrčnost, iskrenost, poštenost in vztrajnost.

Katarina Rondič, 24 let. Doma sem iz Slapa pri Vipavi. Vpisala sem se na Fakulteto za vede o zdravju v Izoli. Dobila sem zaposlitev v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje otrok v Vipavi. Doma imamo veliko vinogradniško posest, zato smo že od rane mladosti vse tri sestre in naši starši vpeti v delo v naravi in doma. Moj največji vzor so prav moji starši, ker so nas naučili delavnosti.

Nina Dolič, 18 let. Letos sem zaključila srednješolsko izobraževanje na SŠ Izola z nazivom vzgojiteljica predšolskih otrok. Med prostim časom se rada zaposlim z različnimi poučnimi dejavnostmi. Tako sem se pred kratkim začela učiti ruščino. Rada igram tudi tenis in se z užitkom udeležujem raznih športnih aktivnosti. Nimam posebnega življenjskega mota, ravnam se po pravilu, da si življenje zmeraj rada poenostavim.

Špela Budič, 21-letno dekle iz Kranja. Študiram na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Že tretje leto delam na Letališču Jožeta Pučnika kot zemeljska stevardesa. Prosti čas preživljam v družbi svoje kobile Dore, ki sem jo sama ujahala. Naslednje leto imam namen nastopiti na državnem tekmovanju v preskakovanju ovir, v bližnji prihodnosti pa želim opraviti izpit za inštruktorico jahanja.

Katarina Jularić, 21 let. Sem študentka menedžmenta poslovnih in delovnih sistemov na FOV. V prostem času grem zelo rada na sprostitveno hojo ali v fitnes to mi zelo pomaga pri sproščanju in očiščenju negativnih misli. Moj življenjski moto je to, da živim, da pustim drugim živeti in da mi ni neprijetno, če naredim kakšno napako, ker se poskusim iz nje nekaj novega naučiti, kajti napake nas naredijo to, kar smo.

Sergeja Kržan, 20 let, prihajam iz Brežic. Z oktobrom bom študentka kozmetike v Ljubljani, saj me zanimata lepota in zdrav način življenja. Že od malih nog sem rada tekala za žogo, zato so me starši vpisali v nogometni klub, kjer sem pri 10 letih začela trenirati. Pridno treniranje pa mi je prineslo tudi vpoklic v slovensko žensko kadetsko in mladinsko nogometno reprezentanco, na kar sem ponosna.