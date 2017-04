Glasbenik Jan se je ustrašil: Je bila teroristka?

O teh stvareh se nikakor ne gre šaliti, a glasbenik Jan Knez pravi, da je pred kratkim doživel nenavaden dogodek. Na kavi v enem od lokalov nakupovalnega centra v Mariboru mu je med srkanjem v oči padla v muslimansko oblačilo napravljena ženska, za katero se mu je zazdelo, da se nenavadno obnaša.



»Sprva ji nisem posvečal pozornosti, ena od obiskovalk pač. Njeno oblačilo mi ni bilo nič posebnega, saj jih je na slovenskih ulicah že kar nekaj, in tudi obraza ni imela zakritega. Ko je prišla malo bližje, pa sta se mi njena oprava in obnašanje zazdela malce nenavadna. Ženska se je ustavljala pred okoliškimi lokali, nenehno pogledovala okrog in non stop pritiskala na mobilni telefon. Morda sem se zmotil, a zdela se mi je živčna. Potem sem opazil še, da je njena postava oziroma oprava okrog pasu nekam široka, širša, kot bi bilo po moje običajno,« pripoveduje. Spreletel ga je nelagoden občutek. »Morda sem bil po nepotrebnem paničen ali celo pretiraval, ampak je danes to ob vseh novicah in dogodkih, ki se dogajajo po svetu, verjetno normalno. Res sem pomislil, ali ne gre morebiti za teroristko! Ne izključujem, da se mi bo marsikdo smejal, ampak človeku pač pride na misel vse mogoče. Zanimivo se mi zdi, da vsaj po mojem opažanju ni bil pozoren nihče od drugih ljudi, ki so bili v tistem trenutku tam. Res morda ravno takrat ni bilo neke pretirane gneče, a vseeno,« doda.



Kdo je bila neznanka in kaj je tam počela, ne ve. Kot pravi, je popil svojo kavo in jadrno odšel. »Ucvrl pravzaprav, če sem pošten, hehe. Na koncu se je izkazalo, da ni šlo za nič posebnega, saj se k sreči ni zgodilo nič.«