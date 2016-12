Gianni Rijavec osvojil Štajerko: Za romantiko si je treba vzeti čas

Gianni Rijavec ni le glasbenik, pač pa tudi mirovnik, ki je ustanovil mednarodno mirovniško fundacijo Beli golob, katere simbol je deček miru, ki ga je upodobila slikarka in kiparka Patricija Simonič iz Maribora, njegova srčna izvoljenka.



Gianni zase pravi, da je zelo romantičen človek, zato ne preseneča, da najbolj uživa v romantičnih baladah ob klavirju. »O tem sem sanjal vse življenje in zdaj je napočil trenutek, da to glasbo spravim do ljudi. Naredil sem nekakšno pop-simfo kombinacijo, torej združil popularno pop in klasično, simfonično glasbo. Moje balade so kot nalašč za to. Povezal sem se s prijateljem, maestrom Patrikom Greblom, ki je pripravil priredbe nekaterih mojih skladb za godalni kvartet. Skupaj pa sva se odločila in glede na to, da gre za godala, ki so nežni instrumenti, povabila k sodelovanju same predstavnice nežnejšega spola, štiri akademske glasbenice. Tako je nastal projekt, ki se imenuje Gianni Rijavec & godalni kvartet, katerega članice so Špela Tavčar, Kristina Markovic, Polona Praček in Petra Tavčar. Pop zasedbo pa sestavljajo prekaljeni kitarist Matjaž Švagelj, basist Miran Fakin in tolkalist Mitja Tavčar,« razkriva najnovejši glasbeni projekt Gianni. Sicer pa živimo v času, ki romantiki ni naklonjen, zato si je treba zanjo vzeti čas. »Žal današnji ritem življenja tega ne dovoljuje. Hitimo iz ure v uro, iz dneva v dan, in že je leto naokoli. Ljudem želim prav zato postaviti češnjo na torto in življenjski juhi dodati tiste prave začimbe, ki jo naredijo okusnejšo,« pravi primorski pevec, ki je odraščal v glasbeni družini. Od nekdaj so ga bolele tudi krivice, ki se godijo na svetu, zato se je odločil ustanoviti mednarodno mirovniško fundacijo Beli golob, katere osnovni namen je širjenje ideje o miru po vsem svetu. V sklopu te fundacije pa je nastala skulptura dečka miru, ki so jo prejeli že trije papeži, torej Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek. »Dečka miru in laternico iz porcelana z ognjem miru in ljubezni vedno podarimo pomembnim ljudem, ki imajo pomembno funkcijo, in jih opozorimo, naj delajo za mir na svetu. In upam, da bom oba simbola lahko podelil tudi novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovi ženi Melanii, saj je prav od omenjene velesile še kako odvisen mir na svetu,« pravi Gianni, ki zadnja štiri leta ni več samski. Srce je oddal lepi štajerski slikarki in kiparki Patriciji Simonič, ki je upodobila kipec dečka miru. Kipec, odlit v bron, je postavljen v Trnovem pri Gorici. »Lepo je, ko te zadene amorjeva puščica. Nekateri to doživijo prej, drugi pozneje, nekateri morda nikoli. S Patricijo se želiva tudi poročiti in imeti družino,« priznava razneženi pevec. A ga s predpasnikom in kuhalnico v roki kljub temu ne bomo videli, saj pravi, da se v kuhinji ne znajde najbolje. »Rad pa dobro jem. Najraje sveže pečen domači kruh in dober kraški pršut ali mortadelo,« pove v smehu. Je pa povsem mogoče, da ga bomo kdaj v prihodnosti srečali z vozičkom v mestu. »Ja, to si pa želim in upam, da se bo zgodilo,« pravi romantik, ki na kavo v kavarno Union v centru Ljubljane vabi različne uspešne in znane Slovence in z njimi pred televizijsko kamero klepeta o različnih stvareh.

