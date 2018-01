Geji so jo zvabili v London

Pevka Rebeka Dremelj se je znašla pred nepričakovano dogodivščino, ki jo bo prvič po petih letih za tri dni oddaljila od dveh hčera. Vikend v Londonu obeta veliko zabave, saj bo nastopila v kultnem gejevskem klubu.

Na eni strani dolgo pričakovana in nujno potrebna sprostitev, na drugi pa notranji boji s tem, da bo morala biti tri dni zdoma. Vse to se plete po glavi Rebeki, ki je obsedena s svojima otrokoma. V zadnjih petih letih je bila brez starejše hčerke Šajane le dve noči, in še takrat je za rojstnodnevno darilo peljala moža na ogled prestižnega teniškega turnirja v Pariz. »Ni mi verjel, da bova res sama, saj dobro ve, kakšna mama sem in da nikoli ne bi pustila otroka samega, čeprav sta v odlični oskrbi. Vendar se očitno izboljšujem, četudi se ne morem povsem posloviti od misli, da brez mene doma ne morejo preživeti! Kako sem nora, vem,« se zasmeji in poudari, da se še vedno težko odpravi na daljšo pot. »Zavedam se svojih pomanjkljivosti in podpiram to, da morajo imeti mame življenje tudi zunaj družine,« nam zaupa. Na srečo ima dobre prijateljice, ki so ji zabičale, da mora potrditi nastop v Londonu, sicer jo bodo prišle iskat na dom in jo odpeljale na letališče.

»Priznam, da sem že načrtovala, kako bosta varuška in Šajana odšli z mano, saj tako rada leti, Sija pa bo doma z očetom. Nastop traja dobre pol ure in prostega časa za ženski vikend bo na pretek, a me je Sandi okrcal, naj že neham s tem in raje grem na zaslužen delovno-sprostitveni odklop. In sem se odločila, da ga poslušam,« zaključi in doda, da ji bo družbo delal njen bobnar Luka Pate.

Neznansko se veseli evforičnih evrovizijskih oboževalcev, ki so jo zvabili v najstarejše prizorišče londonske gejevske kulture Royal Vauxhall Tavern. »V gejevski družbi se vedno počutim sproščeno, saj so geji najbolj iskreni in ti dajo kritiko ali kompliment, ne da bi imeli kaj za bregom. So zelo odprti in komaj čakam, da zapojemo zimzelene uspešnice tega mavričnega festivala,« je z nami delila navdušenje. Še prej pa je morala pripraviti prtljago, pri čemer ji je pomagala Šajana, zato lahko pričakuje ljubko presenečenje. »Zagotovo me bo v kovčku čakala kakšna plišasta igrača za popotnico in miren spanec na Otoku,« čustveno zaključi.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«