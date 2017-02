Gašper Tič o nesrečnih ljubeznih

Gašper Tič se je ta teden znašel pred pomembno prelomnico: v muzikalu Trač (premiera bo 23. februarja), ki mu poznavalci napovedujejo, da bo ponovil uspehe najodmevnejših muzikalov Mestnega gledališča ljubljanskega, nastopa v drugačni vlogi kot smo ga običajno vajeni – ne kot igralec, pač pa kot pisec besedila. Pri zahtevnem projektu, ki se ga je marljivo lotil kar med letošnjim poletnim dopustom, si je pomagal z rimami, ki jih piše sam zase in katerih tematika je, pravi, nesrečna ljubezen. »V življenju sem bil velikokrat nesrečno zaljubljen. Sploh zadnje čase, ko sem samski,« nam je zaupal. Poezijo, ki jo je leta pisal, je vpletel v celotno zgodbo in v skladu z vsebino razdelil med like, tako da je v predstavi težko uganiti, katera popisuje njegovo zgodbo. »V vsakem liku je malo mene,« pravi. Igralec priznava, da je bila naloga vse prej kot lahka tudi zato, ker je besedilo, s katerim se je ukvarjal dva meseca, 14 ur na dan, pisal za svoje kolege. »Bilo me je zelo strah. Moral sem premagati tremo pred kolegi, skrbelo me je, ali bo dovolj dobro zanje. Velik kompliment je, da jim je bilo besedilo takoj zelo všeč,« sklene.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«