Garanje v šovu Zvezde plešejo: tri ure niso smeli sesti

Ste minulo nedeljo opazili kipe, ki so bili del točke pri Urški in Jerneju? Izvedeli smo, da so bili kipi plesalci, ki sta jih vizažista mazala kar dve in pol ure. Zanimivo je, da so bili kipi pobarvani že okoli 18. ure in se do nastopa okoli 21. ure niso smeli usesti, saj bi uničili barvo.

To pa ni edina zanimivost. Za točko Nuše in Andreja iz filma Titanik je vizažistka nekaj ur mlademu dekletu, ki je v prvem kadru izpustilo medaljon v obliki srca, »starala« roke.

Vizažisti imajo težko delo, saj morajo za eno oddajo naličiti tudi 40 nastopajočih. Pravijo, da samo za lase porabijo vsaj tri velike enote laka za lase.