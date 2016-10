Gara za popolno postavo

Tekmovalka prvega slovenskega resničnostnega šova Survivor Simona Potočar je tako kot preostali tekmovalci zaradi zaključenega snemanja sicer že doma, saj se šov snema vnaprej, a svoj survivorski način življenja nadaljuje tudi v civilizaciji. Borbe za telesno preobrazbo, ki si jo je zadala v šovu, namreč ni opustila. Prav nasprotno. Ne vidi razloga, zakaj ne bi šla naprej po že zastavljeni in utečeni poti k želenemu cilju, tudi ko ni kamer. Kot nam je zaupala, se z odvečnimi kilogrami bori že 32 let in Brežičanka se jih je lotila odločno. V Brežicah se je oglasila pri osebnem trenerju in fitnes tekmovalcu Mitji Petanu. Zdaj odvečno težo izgublja in krepi mišično maso pod njegovim vodstvom.



Očitno pa je Simona res dekle, ki ljubi izzive. Kot kaže tudi tiste, ki vsaj malce dišijo že po skrajnosti. Obrnila se je namreč tudi na kar trikratnega svetovnega bodybuilding prvaka Duška Madžaroviča.



Kakopak smo jo povprašali, ali se morda podaja tudi v svet tekmovalnega bodybuildinga. »Ah, kje pa, nikakor! Nameravam le trdo delati in trenirati. To mi je zlezlo pod kožo in še koristno je, da delam stvari za telo, zdravje in boljše počutje. Pri tem pa moraš imeti ob sebi prave in usposobljene inštruktorje,« pravi.



Se pa ni prestrašila niti Duška, kljub njegovi že kar zastrašujoči masi mišic. »V trenutkih, ko nikakor ne smem odnehati, čeprav je včasih še kako težko, so spodbudne in iskrene Duškove besede nedvomno neprecenljive. Za goro mišic se skriva izjemno prijetna oseba, ki vsekakor zna motivirati, in svoje odvečne kilograme bom ob njegovi spodbudi še bolj zagreto grizla,« dodaja veselo v pričakovanju naslednjega obiska v Duškovem koprskem fitnesu.