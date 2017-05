Ganljivo priznanje Tanje Ribič

Igralka, pevka in žirantka v zabavnem šovu Znan obraz ima svoj glas Tanja Ribič in njen najdražji, vsestranski umetnik Branko Đurić Đuro sta skupaj že dve desetletji, a njuna ljubezen je še danes tako strastna kot nekoč.

O tem priča Tanjin zapis na facebooku, s katerim je ganila številne znance, prijatelje in oboževalce. »Ne vem, kako naj te še imenujem, saj sem ti že vse izgovorila in vpričo takega bitja so vse besede blede. Srečna sem, da si me vzel sabo na pot. Hvala tebi in vesolju, da najina ovinkasta pravljica traja. Ljubiti tebe, je največja nagrada mojemu življenju! Tukaj, zdaj, potem, tam, preko ... Vseeno, samo da te diham. Vse najboljše, ljubezen vseh mojih življenj!« je Tanja svojemu Đuru zaželela ob 55. rojstnem dnevu.