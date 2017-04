Ganljiva pripoved Tanje Ribič: Devet dni agonije brez hrane in počitka!

V zadnjih tednih so mnogi v Sloveniji spremljali dramo priljubljene igralke Tanje Ribič. Tanja je namreč svoje prijatelje na facebooku prosila za pomoč pri iskanju kužka Mikija, ki se je prestrašil in izginil v neznano. Mikijevo iskanje je bilo dolgo in naporno, končalo pa se je srečno. Zato se je Tanja vsem tistim, ki so pomagali, iskreno zahvalila in zapisala še nekaj modrih besed o nepotrebnem pokanju.

»Srčni ljudje iz Zlakove pri Zrečah! Na koncu po lovu po gozdovih in slemenih so ga obkolili v potoku v globeli in me poklicali. Midva pa sva pridrvela iz sosednje vasi. V šoku je Miki verjel, da sem jaz, šele ko me je povohal. Kako je tekel, ne vem, saj ko sem ga dvignila, lahkega kot peresce, je bil ves ohlapen. Vidite, kaj naredi volja do življenja? 15 let in prehodi preko 30 km gorskih poti! Devet dni agonije brez hrane in počitka! Leta niso ovira! In zakaj je zbežal? Doslej ni naredil koraka brez mene, ker pa je bilo malo preveč velikonočnega pokanja, se mu je zmešalo! Prosim, spomnite se, da nekdo zelo trpi zaradi pokanja, odrecite se temu bizarnemu 'užitku'. Kres ja, pokanje ne! Lepe praznike!«