Ganjeni Lado Bizovičar v objemu družine

Slovenski voditelj, igralec in trenutno žirant priljubljene oddaje Slovenija ima talent Lado Bizovičar skrbno skriva svoje zasebno življenje, najsi gre za njegovo ljubezen, starše ali sestro, s katerimi se izjemno dobro razume. Le ob redkih priložnostih lahko Lada srečamo v družbi njegovih najbližjih in ena takih je bila konec septembra na predstavi Jonas, ki so se je udeležili številni znani Slovenci.

Opazili smo, da je bil Lado, sicer režiser predstave, še posebej dobre volje, saj so mu družbo v Špas teatru delali sestra Špela, oče in mama Barbara, ki je Lada pred kratkim za rojstni dan presenetila s prihodom v Slovenijo. Lado namreč sploh ni vedel, da njegova mama, ki že več let živi v Gani, pride v Slovenijo, kamor se zadnja leta le redko vrača.