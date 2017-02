Ganjenemu Adiju Smolarju odlikovanje za posebne dosežke

Tretji februar se bo priljubljenemu kantavtorju Adiju Smolarju za vedno vtisnil v spomin kot dan, ko je prejel posebno odlikovanje. Ob 750. obletnici mesta in kulturnega praznika Slovenj Gradca, kjer se je Smolar rodil, so se na občini odločili, da mu letos na proslavi v kulturnem domu podelijo Bernekerjevo plaketo. Odlikovanje roma v Adijeve roke zaradi izjemnih dosežkov na področju kantavtorske glasbe, otroške literature ter pomembne promocije lokalne skupnosti doma in na tujem. Čestitke so z vseh strani deževale že pred podelitvijo, redkobesedni Adi pa se je prijateljem le skromno zahvalil.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«