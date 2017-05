Game Over: v Steffanijeve čevlje je stopil Alen

Leta so minila od časov, ko so najstnice zbirale plakate priljubljene skupine Game Over. Denis, Mark in Steffanio so takrat greli srca številnih mladenk, a tokrat je skupina za pripadnice nežnejšega spola pripravila presenečenje in predstavila novega člana. Namesto Steffania, ki z Markom in Denisom ni več našel skupnega jezika, poleg tega pa smo izvedeli, da imata z ženo drugačne načrte, je na oder stopil 27-letni Primorec Alen Hasanagić, nečak glasbenika Samuela Lucasa, ki smo ga lahko spremljali v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Alena fanta dobro poznata, saj je pred nekaj leti sodeloval s skupino Game Over. »Tokrat je vse lažje, saj se je preselil na ljubljanski konec,« nam je zaupal Mark Popović, ki je po vseh teh letih navdušen, da jih oboževalke še vedno kujejo v zvezde. »Dekleta so zrasla, mi pa tudi nismo več mulci,« je povedal v smehu Mark, ki ga veseli, da se jim je z Alenom v sredo v eni od ljubljanskih diskotek uspelo predstaviti v povsem novi luči. »Ne tisti najstniški, kot so nas vajeni,« še pove Mark.

