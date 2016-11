Ga prepoznate? To je Branko skozi čas

Zadnje leto po svetu navdušuje s predstavo Đurologija. Pred kratkim je napolnil Cankarjev dom, zaradi povpraševanja po predstavi pa bo Slovence do solz nasmejal še enkrat, in sicer konec novembra. Foto: Sašo Radej

S Tanjo sta skupaj igrala v filmih Kajmak in marmelada (2003) in Traktor, ljubezen in rock 'n' roll (2011). Foto: promocijski material

Pri enem letu mu je rak vzel očeta, ki je štel komaj 21 let. Ko je imel Đuro 14 let, se je mama še enkrat poročila. Na očima je bil navezan, po njem pa ni povzel le umetniškega duha, temveč tudi smisel za humor. Foto: osebni arhiv

Rodil se je leta 1962 muslimanski materi in srbskemu očetu. Odraščal in študiral je v Sarajevu, ki ga je zapustil med vojno. Od leta 1993 živi v Ljubljani, kjer je ustvarjal za televizijo, film in gledališče, nato pa je spoznal igralko in pevko Tanjo Ribič, v katero se je zaljubil, in si z njo ustvaril družino.

Igralec, režiser, scenarist in glasbenik je nemara najbolj razvpit kot član ekipe Top liste nadrealistov in ustvarjalec serije Teater Paradižnik, ob tem pa eden redkih filmarjev s tega območja, ki mu je uspelo postati prepoznaven tudi v Hollywoodu.

