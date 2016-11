Franc razkriva, kaj je počel s Fakijem na dan, ko je šel ta ropat

Zmagovalec lanske sezone šova Kmetija: Nov začetek Faki Čaušević v teh dneh verjetno razmišlja, za koliko časa bo moral za zapahe. »Po mojem ne bo sedel malo časa,« pravi Franc Vozel, ki je Fakiju pomagal, da je prišel do finala in na koncu tudi do zmage.

Dogajanja okoli slavnega kmeta sicer ne komentira rad, saj da to ni njegova stvar: »To so njegovi problemi in to ne sploh ne zanima. V te stvari se ne vtikam, da bi pa kar nekaj brez zveze govoril, to pa raje ne. Kar dela, dela, že ve. Saj bo šel sam sedet oziroma bo sam nastradal zaradi tega.«

Ni mogel verjeti svojim ušesom

Seveda pa tega ne odobrava, nad njegovim početjem je bil celo tako presenečen, da kar ni mogel verjeti. »Še v sredo sva govorila, potem pa se je to naredilo (zaradi nočnega vloma ga je policija pridržala, zato ga v petek tudi ni bilo na predobravnavni narok glede ropa pred leti , op. p.),« nam je povedal Franc, ki se je s Fakijem družil tudi v zadnjem času. »Hodil sem na Zaplano, kadar sem ga klical, sva se v Ljubljani dobila in šla kaj popit ter debatirat. Tudi Maruša je bila zraven.«

Na vprašanje, ali je v šovu kaj govoril o tem ali vsaj namigoval na svoje početje, pa pravi, da ne in da za to ne nazadnje tudi ni bilo časa: »Nikoli ni tega omenjal. Po mojem je to sicer vedela Maruša. Spraševali so ga res o tem, ampak je vsakič rekel, da to kar tako nekaj govorijo.«

Ga bo Maruša čakala?

Faki in Maruša, ki se nam na telefon ne oglaša, sta še skupaj, nam je potrdil Franc. Ali bo za njim stala tudi, če gre v zapor? Franc pravi, da je to le težko reči, saj je vse odvisno od tega, kako bodo to peljali naprej. Če Faki dobi dobrega odvetnika, je vprašanje, kaj bo, je pa Franc prepričan, da bo končal v zaporu. »Obiskal ga bom, če bo na Povšetovi ali pa Dobu. Saj tudi če je kdo v bolnišnici, ga obiščeš,« je v svojem slogu še dodal Trboveljčan.