Franc razjarjen, za sotekmovalko pravi, da je svinja

Kmet Franc je moral po dvoboju s Senadom zapustiti posestvo na Zaplani. Z enim zlomljenim rebrom in več poškodovanimi ima še vedno hude bolečine, boli pa ga tudi, ker meni, da sta ga Adrijana in Senad izigrala. Za Adrijano ne najde lepih besed, pravi, da je največja hinavka, ki zagotovo ne zasluži ostati na kmetiji.

Na bivanje tam ga bodo še dolgo spominjala polomljena rebra, zaradi katerih je še danes v bolniški. »Najbolj sem razočaran, ker Vid ni imel te naloge, da bi gnal kravo. Jaz vem, kako se s kravo ravna, vem, kako se zaveže muha. Krava mu je ušla in me udarila, ker me ni ubogal. Vladar Marjan je rekel, da moram jaz kravo gnati, vendar se je Vid, ko je videl kamero, silil zraven.«

Zadet od tablet?

Franc je podrobno opisal in podoživel tudi druge naloge na posestvu. Poškodba ga je prikovala na posteljo. »En teden po poškodbi so me dali za vladarja. Nalogo sem želel odpovedati, vendar mi niso dali te možnosti. S tako poškodbo ne gre, ne moreš biti vladar. Zdravnik mi je predpisal močne tablete. Če vzameš eno, ne smeš voziti, jaz pa sem vzel tri. Po tabletah mi je bilo za vse skupaj ravno. Če bi bil zdrav, bi sam skopal jamo. Vid je bil proti in je vse nagovoril, naj ne kopljejo jame.« Franc ne more pozabiti, da jim je dal malico in počitek, a tega niso prikazali.

»Zdaj ko je Adrijana postala vladarica, je najlažja naloga. Tisto, kar sta Vid in Senad kosila, bi jaz sam pokosil,« je prepričan zgovorni kmet. »Prepričan sem bil, da bom zmagal, ker sem jim povedal, da sem tudi v srbskem šovu prišel do konca. Niste videli, ko sem rekel, da bom dal polovico nagrade za družine v stiski. Zelo sem razočaran,« je pojasnil.

Hinavščina ga je stala glavo

Pojasnil je še, kako je prišlo do tega, da je izbral Senada za drugega dvobojevalca. »Adrijana je prišla do mene in rekla, naj dam Senada za drugega dvobojevalca, da si želi domov. Bilo mi je čudno. Zvečer je prišla po mene, v sobi smo pogovarjali in on je rekel, da si želi domov, da ima doma veliko izgubo, ker ima zaposlene tri delavce, in da mora domov. Jaz sem mislil, dobro je, če bi res rad šel domov, te bom jaz dal za drugega dvobojevalca. Zdaj pa vidim, da je šlo za nekaj drugega. To je bila največja hinavščina. Adrijana je svinja od svinj, tista Ciganka sploh ni bila slaba, Sanja je bila zelo pridna. Tiste tri pipike so šle delat samo takrat, ko so snemali.«

Na vprašanje, zakaj ženskam pravi pipike, je odgovoril, da zato, ker niso znale nič delati. »Tiste tri pipike so šle delat, samo ko so bile kamere blizu. Nihče ni znal delati, vse sem jim jaz delal.«

O Ganni je dejal, da je zelo pridna punca. »Obnašala se je tako in sama o tem govorila. Vem, da se je vsakemu nastavljala, samo ona tam v šovu ne bo nategnjena niti od enega. To sem prepričan. Nastavljala se je vsem, a ni zanimanja.«

Franc je še dejal, da se nič ne dogaja, da ni kemije. »Slišim, da je Adrijana drugače usmerjena, enako Samo. Onadva sta si svoje težave povedala. Sam pri sebi predvidevam o tem.« Na vprašanje, kako je do tega prišel, pa je ostal brez besed, podrobnosti ni želel razkriti.