Franc Planinšek: odslej bo še bolj lasat

Ali se je priznani slovenski lepotni kirurg Franc Planinšek odločil, da je čas za novo kariero, in se je vpisal med dimnikarje? Odgovor je negativen. Franc sicer slovi kot velik šaljivec in tudi tokrat je s svojimi fotografijami nasmejal številne prijatelje, ki so ob pogledu na njegovo obrito glavo hitro ugotovili, da ne gre za kakšen nov modni trend, temveč si je dal lepotni kirurg presaditi lase. Tokrat so se vloge zamenjale in Planinšek se je znašel v vlogi pacienta. Hrvaški kolega in strokovnjak za presaditev las Držislav Markovina je odlično opravil svoje delo, je zadovoljen Planinšek, ki je ob tej priložnosti poziral s temno modro čepico na glavi, podobno tistim, ki jih nosijo dimnikarji. Podatka, ali je čepica po takšnem posegu obvezni del opreme ali gre zgolj za nov modni dodatek, nismo dobili.

