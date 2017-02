FOTO: Znani so še zadnji finalisti letošnje Eme

Na nocojšnjem drugem predizboru Eme 2017 so se za finale potegovali Clemens, Raiven, Kataya & Duncan Kamakana, BQL, Ina Shai, United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko, Tim Kores in Nuška Drašček. Gledalci in poslušalci ter strokovna žirija so za finale izbrali Nuško, Tima, Raiven in BQL.

Nocojšnji večer je odprl Clemens s skladbo Tok ti sede, sledili so mu Raiven s pesmijo Zažarim, Kataya & Duncan Kamakana s pesmijo Are You There, BQL s Heart of Gold. Za njimi je nastopila Ina Shai, ki je zapela Colour Me, nato pa United Pandaz & Arsello z Alexom Volaskom s pesmijo Heart to Heart. Zadnja sta bila Tim Kores s pesmijo Open Fire in Nuška Drašček s Flower in the Snow. Tudi skozi nocojšnji večer so gledalce vodili Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak,Tanja Kocman in Mario Galunič.

Včeraj so v prvem predizboru postali finalisti King Foo, Nika Zorjan, Sell Out in Omar Naber, finale pa bo v petek, 24. feburarja.