FOTO: Znani so finalisti šova, pred zadnjim tednom gole zadnjice in pobrite ...

Sobotno jutro je bilo na posestvu nenavadno: na kmetiji so namreč ostali le štirje tekmovalci, dva od njih, Adriana in Matic, pa sta noč preživela v koči za dvobojevalce. Matjaž in Zara, ki si sicer nista ravno pri srcu, sta tako ostala sama, temačno vzdušje pa je Matjaž malce popravil z drzno potezo. Ravno ko je Matic razlagal o njunem odnosu, ga je zmotil z razdalje. Najprej mu je samo mahal, nato pa slekel še hlače in mu pokazal golo zadnjico.

Napeto v areni

Zadnja arena pred velikim finalom je bila verjetno najbolj napeta doslej. Adriana in Matic sta se pomerila v treh igrah. Najprej v znanju, kjer je na začetku zelo dobro kazalo Maticu, potem pa se je Adriana uspela zbrati in tudi z nekaj sreče prišla do zmage. Tudi dvoboj moči je bil zelo izenačen, saj je Matic do zmage prišel v zadnjem hipu, odločilna pa je bila spretnost, ko sta v kupu sena iskala dele sestavljanke. V zadnjem delu je zmagala Adriana in si s tem priborila mesto v finalu.

J***š pobrite noge

Čeprav je bilo slovo od Matica zelo čustveno, so trije finalisti ob povratku na posestvo dočakali prijetno presenečenje: džakuzi. Matjaž in Adriana kar nista mogla dočakati, da sta se lahko potopila v vročo vodo, Zara pa se je obotavljala. »Sram jo je,« je povedala Adriana, Matjaž pa je bil zgrožen: »J***š pobrite noge. Po pravici povedano, nimam pojma, kaj je z Zaro.«. Na koncu se jima je Zara le pridružila in skupaj so ugibali, kaj jim prinaša zadnji teden na posestvu.