FOTO: Znani Slovenec lažji skoraj 30 kilogramov

Boštjan Gorenc Pižama, slovenski podcaster, raper, igralec, komik in prevajalec, se je pred kratkim odločil korenito spremeniti svoje življenje. Za 40. rojstni dan si je privoščil celoten zdravstveni pregled, kjer so mu povedali, da organizem niti ni tako »prekurjen«, kot sem je bal, in da so njegovi izvidi dobri tudi za osebo, ki ima nekaj deset kilogramov manj od njega.

Oktobra se je na nekem rojstnem dnevu po pogovoru s partnerjem ženine prijateljice odločil spremeniti svoje življenje. »Pobaral me je, ali sem kdaj razmišljal o spremembi življenjskega sloga, in navrgel, da bi me bil pripravljen trenirati. In ker sem bil trezen, sem rekel ja. Zjutraj sem se seveda spraševal, v kaj sem se spustil, in se tolažil, da sva ob tabornem ognju tako in tako sklenila, da bom mesec dni treniral dvakrat na teden, nakar bova pospešila na tri treninge na teden. Pa kaj še. Ko sem opravil prvi trening, sem sklenil, da takoj 'šaltava' na polno,« pravi Pižama.

Dodaja, da ne ve, pri kateri številki se misli ustaviti, in da je zagotovo še vedno najtežji 'stand uper' pri nas. Dejstvo je, da je doslej izgubil skoraj 30 kilogramov. Pohvalil ga je tudi trener Andraž, ki je povedal, da komik nima nobene super diete, je pa zmanjšal vsakodnevne obroke in se redno ter zdravo prehranjuje. »Vsa čast in upam, da ta sprememba pride v vsakodnevno navado!«