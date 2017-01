FOTO: Znani na snegu

Zima je tu in z njo neštete priložnosti za rekreacijo. Nad snegom se navdušujejo številni prepoznavni obrazi, ki so nam zaupali svoje podvige. Večina se je toplo oblekla, se oborožila s športno opremo in podala na strmine. Le eden pa je bil drznejši od svojih medijskih kolegov, odvrgel je oblačila in na svojevrsten način zaznamoval zimsko hribolazenje.



Po 14 letih spet na 'dilce'



Manekenka in voditeljica Tara Zupančič je kot punčka veliko časa preživela na vikendu starega očeta na Bohinjski Beli. »Tam smo imeli žičnico in cele dneve smučali. Pozneje me je minilo in stežka sem se spravila nazaj na 'dile'. Predvsem zato, ker ne maram mraza. A z malce spodbude novih ljudi v mojem življenju pridejo tudi novi izzivi. Po štirinajstih letih sem se vnovič postavila na smuči in priznam, da me je bilo malo strah, saj sem bila prepričana, da sem bolj nerodna (nasmešek). Sledilo je presenečenje, saj sem prav dobro opravila s prvimi zavoji, očitno sem dobro poslušala tudi navodila in z malce več kondicije in dričanja po progi bom še boljša. Ni lepšega občutka, kot biti v gorah, tako blizu neba, od teh lepot mi gre včasih prav na jok,« nam je zaupala Tara.

Tomi je svojo aro spodbudil, da se po dolgem času spet poda na sneg.



Gorski striptiz



Saj poznate tisti pregovor, da gora ni nora, ampak je nor tisti, ki gre gor. Nekaj te norosti je demonstriral radijski voditelj Robert Roškar med vzponom na vrh Stola. »Prvič v življenju sem privolil v gorsko izkušnjo sredi zime. Nekje je bilo tudi do pol metra snega, in ker obožujem nenavadne situacije, sem prijatelju Luki predlagal, naj ta trenutek ovekovečiva s prav posebno fotografijo. V spodnjicah se verjetno nihče ne slika tako visoko med oblaki, zato sva prosila gospodično, ki je prav takrat priplezala na vrh. Najprej naju je začudeno pogledala, in ko sva se razgaljena postavila pred objektiv, je ugotovila, da nama je zmanjkalo baterije. Kot premražena cucka sva v snegu stala še nadaljnjih pet minut, dokler ni iz nahrbtnika privlekla svojega telefona in naredila eno samo slikico,« se gorskega slačenja spominja Robert.





Recikliranje



Sončen zimski dan je iz toplega zavetja Ljubljane zvabil igralca Domna Valiča. Je namreč eden tisti, ki veliko dajo na družinsko tradicijo, zato ni čudno, da v domači omari še vedno hrani očetov smučarski kombinezon. »Sprva ga je nosil moj oče, potem brat Vid in zdaj je v moji lasti. Zelo mi je všeč, saj je povsem retro model in se dobro poda k trenutnim trendom. Sicer pa je treba naprej znati 'šminkirati', šele potem pride na vrsto bordanje (smeh). Za prikazano sem v cilju dobil celo aplavz in jo odnesel brez hudih padcev. No, morda sklepi malce škripajo, ko se premikam, ampak do poroke bom dober,« se še pošali na svoj račun.





