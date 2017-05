FOTO: Znani komik k nam tudi zaradi Melanie

V soboto prihaja v Ljubljano eden najslovitejših svetovnih komikov Jim Jefferies, vstopnice za stand up poslastico so pošle v samo 20 urah. Vroči šaljivec k nam prihaja na povabilo slovenskega kolega Tina Vodopivca, po zaslugi katerega bomo avstralskega komika lahko prvič videli na slovenskih odrih. Gre za redko priložnost ujeti intimen, zelo ekskluziven nastop naturaliziranega Američana. Ker je šlo za dogovor čez noč, bo lahko tokrat v njegovih šalah in dovtipih uživalo le okoli 400 gledalcev, kolikor jih sprejme dvorana na Zaloški.



Vroča debata o Trumpu



K nam prihaja tudi zaradi ameriške prve dame, saj bo v Sloveniji in Sevnici snemal segment o Melanii Trump za novi TV-šov na ameriški postaji Comedy Central. Rdeča nit šova bodo aktualne svetovne novice in kontroverznosti, seveda se ne bo izognil Donaldu Trumpu. Da bo vse skupaj še bolj pikantno, se je Jefferies nedavno javno zapletel v vročo debato o Trumpu v televizijski oddaji Real Time. Ostre besede sta si izmenjala z drugim gostom, znanim TV-voditeljem in žirantom šova Britanija ima talent Piersom Morganom. V lase sta si skočila zaradi Trumpove politike o priseljencih, predvsem muslimanih: Morgan je bil na Trumpovi, Jefferies na nasprotni strani. Fizično si v lase nista skočila, so pa v povezavi s polemiko padale tudi besede o Hitlerju, izgubljanju občinstva, kletvice in podobno. Oddaja oziroma material o Trumpu nikakor ne more biti brez njegove žene, zato namerava Jefferies v vsebino vključiti tudi Melanio, njen domači kraj in drugo. Ameriški predsedniški par je namreč še vedno ena najbolj vročih in aktualnih svetovnih tem.

