FOTO: Znani glasbenik si je za rojstni dan omislil nov nos

Nečimirni, če temu tako rečemo, so tudi znani moški obrazi. Ženske so sicer še vedno daleč pred njimi, a tudi oni se odločajo za popravljanje tistega, kar je dala narava, pa s tem niso zadovoljni. Lepotni poseg si je te dni omislil glasbenik Rusko Richie. Pravzaprav si ga je privoščil za darilo, saj je praznoval rojstni dan. Za osebni praznik je tako dobil nov nos!



Glasbenik, ki je poseg opravil pri doktorju Fabjanu, zatrjuje, da je šlo za poseg iz zdravstvenih razlogov, mi pa smo slišali drugače. Ali je torej šlo res za lepotni poseg, nam doktor Fabjan ni izdal, neuradno pa smo izvedeli, da gre za 45-minutno operacijo septorinoplastika, kar pomeni korigiranje estetske in funkcionalne motnje. Ni pa znano, koliko gre za eno in koliko za drugo.

O posegu smo povprašali tudi Ruska, ki operacije sploh ne taji. »Malo me je bilo strah, seveda, kar je povsem normalna reakcija. Navsezadnje greš pod nož in anestezijo, v zvezi s tem je treba izpolniti nekaj papirologije. Zdaj okrevam in je kar zoprno, čeprav, po pravici povedano, sem mislil, da bo huje. Je pa operacija, kakršna koli že, povsem moja stvar in stvar moje odločitve, tako da se na komentarje in drugo ne nameravam preveč ozirati,« pravi.

Z Ruskovim dovoljenjem nam je nekaj več o posegu povedal tudi doktor Fabjan. »Rusko je pacient, kakršnih si lahko le želimo. Natančno je vedel, kaj si želi s posegom doseči, sodeluje in upošteva navodila tudi pri okrevanju,« pravi.

Sicer pa Rusko, tudi če bi hotel, ne bi mogel prav dolgo prikrivati fizične spremembe. Nos, ne glede na obseg ali podobo, je namreč eden najvidnejših delov. Poleg tega gre za javni in prepoznavni obraz, ki je še bolj pod drobnogledom radovednih oči in tema opravljanja. »S tem se ne ukvarjam. Zame je pomembno, da se dobro oziroma boljše počutim zdravstveno in vizualno, in to je to,« pristavi.