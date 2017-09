FOTO: Znana slovenska pevka si jih je povečala

Saška, za prijatelje Samčy iz skupine Skater je brez dvoma med najbolj vročimi estradnicami. A dolgonoga blondinka bo odslej, kot kaže, vrela! Podarila si je nov dekolte in si končno izpolnila večletno željo, nič proti pa nimajo niti oboževalci.

Novice so po lepotnem posegu v prejšnjem tednu prve, s katerimi je odkrito spregovorila o novi podobi. Zaradi številnih oboževalcev in privlačnosti je z odločitvijo za lepotno operacijo osupnila mnoge. Zakaj potemtakem? »V svojem telesu se nisem več počutila dobro, povsem kot ženska, kot bi rada. Pa čeprav sem drugače realen in samozavesten človek. Sem drobne strukture, čeprav vsi mislijo, da sem večja, dokler me ne vidijo v živo. No, svoje naredijo tudi visoke pete. Ob rojstvu so mi očitno pozabili dati več dekolteja. Malo so me preskočili ali pa je zmanjkalo materiala.

Več let sem razmišljala, tehtala, se odločala, letos sem si rekla punca, zdaj pa dosti in akcija. Če ne boš zdaj, ne boš nikoli! Šla sem k plastičnemu kirurgu Maticu Fabjanu in sem več kot zadovoljna z novo podobo,« pravi.

V svojem telesu se preprosto nisem več počutila dobro, povsem kot ženska, kot bi rada.

Razlog za dolgo odlašanje kljub veliki želji je bil strah, še bolj pa nevednost. »Kar nekajkrat sem že bila na tem, da grem, pa se je vedno ustavilo pri kljuki vrat. Vsakič so se našli ljudje, ki so me z govorjenjem strašili, mi porajali dvome in podobno. Dokler nisem ugotovila, da vedo še manj kot jaz, in da se moram obrniti popolnoma drugam, na strokovnjaka,« doda.

Zato pravi, da bi s svojo izkušnjo rada pomagala drugim dekletom, ki tehtajo med odločitvijo za poseg ali ne. »Zadovoljna sem, tudi okrevanje je presenetljivo hitro in ni neznosnih bolečin, res pa dosledno upoštevam navodila kirurga. Ne glede na to, kako kdo gleda na takšne posege, puncam bi svetovala, da vsekakor stopijo do kirurga in se pozanimajo o vsem. Nikakor ne poslušati ljudi, ki o tem ne vedo nič! In če se vam zdi, da vam bo preobrazba pomagala, se odločite zanjo,« svetuje.

Če je nevednost več let motila njo, zdaj nedvomno muči njene oboževalce. Trenutno Skater še ne nastopa, saj Sašo čaka nekaj okrevanja, zato seveda vsi vroče in željno čakajo, da si oči napasejo na njenem novem dekolteju. »Hm, mogoče je pa košarica d? Kdo ve,« smeje se vrže kost.