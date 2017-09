FOTO: Znan obraz ima svoj glas: gledalci razočarani, Ribičeva v solzah

V nedeljo se je pričela nova sezona priljubljene oddaje Znan obraz ima svoj glas. Mnogi so jo že nestrpno pričakovali, a se po prvih odzivih zdi, da je bila večina razočarana. Zakaj? Razlogov je več (od izbire tekmovalcev do skladb), kritike pa letijo tudi na račun žirantov.

Eden izmed očitkov gledalcev je, da je med pevci letos bolj malo res znanih imen. Po prepoznavnosti še najbolj izstopata Nika Zorjan in Lea Sirk, sledijo pa jim Luka Sešek, Klemen Mramor - Clemens in Marjan Novina. Za Anino, Ljubico Špurej in Mitjo Šinkovca so mnogi šele zdaj prvič slišali.

Sanja je tako zapisala: »Glede na lanskoletno oddajo Znan obraz ima svoj glas sem razočarana. ali nimate pravih pevcev ali pa niste izbrali pravih pesmi zanje. Mislim, da bi tudi žirijo morali zamenjati. Vedno isto, hvalijo po imenu in priimku, ne pa po prikazanem. Edino Denis je odličen. Po nastopu in glasu sta bila najboljša Klemen in Lea.«

Gledalci so bili z nastopi v prvi oddaji kar nekoliko razočarani, razočaral pa jih je tudi sodniški kriterij. Po odzivih na spletu sodeč, sta se najbolje odrezala Lea Sirk, ki se je prelevila v letošnjega zmagovalca Evrovizije, Salvadorja Sobrala, Marijan Novina pa se je povsem spremenil in preobrazil v Rag'n'Bone Mana. Mnogi sploh niso mogli verjeti, da za mikrofonom stoji Marijan. Navdušil je tudi mamo Vladimiro, ki je zapisala »Bravo, sine moj. Super si bil. Presenečena z odprtimi usti in z vprašanjem: To si ti, res? Super. Čestitke tebi za čudovito izvedbo in vsej ekipi, ki te je tako lepo preobrazila. Enkratno.« Marjan je prejel tudi največ točk in postal zmagovalec prve oddaje.

Zaradi Lejinega nastopa so mnogi ostali brez besed, saj je bila videti točno tako kot Portugalec. Tanja Ribič je priznala, da je med njenim petjem potočila tudi solze. »Danes se mi je prvič zgodilo nekaj čudnega. Razjokala sem se ob tvojem petju. To je glasba, ki govori o tistih časih, ko smo še verjeli v ljubezen,« je dejala vsa raznežena. »Pokosila si me. Hvala.«

Spodaj pa si lahko ogledate izseke vseh nastopov.