FOTO: Zmagovalka Sara: Rada prevzamem komando, tudi pri moških

Nasmejana, neposredna, samozavestna in osredotočena Sara je zaradi vseh teh odlik, in seveda izvrstne kuhe, v šovu izstopala že od začetka. Njena velika prednost je osredotočenost, v življenju si je že nekajkrat dokazala, da zna biti predana cilju. Najprej je 15 let igrala rog, v glasbi je videla svoje poslanstvo in prihodnost, a je morala te sanje zaradi zdravja ovreči. Pred leti je bila nato izbrana za telesno preobrazbo, s strogo dieto in treningom je izgubila 30 kilogramov in se izklesala za naslov evropske miss fitnesa 2012. Zato je tudi pred MasterChefom vedela, da zmore marsikaj, po uvrstitvi med najboljših deset pa spoznala, da lahko tudi zmaga.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«