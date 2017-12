FOTO: Zmago odnesla Milena, v finalu Kmetije šok

Maji se je izpolnila željo in se je v superfinalu pomerila z Mileno. Sprva jo je kot nasprotnico podcenjevala, a se je ves čas zavedala, da je lahko njena starejša tekmica nevarna. »Borim se že od svojega 15. leta. Bili so vzponi in padci, bilo je lepo in hudo,« je tik pred dvobojem s solzami v očeh dejala Milena in dodala, da ji nič več ne more priti do živega.

Po 70 dneh garanja je napočil trenutek, ko sta se Milena in Maja pomerili v areni. Ko pa je voditeljica Natalija v areni postavila vprašanje, ali menijo, da se med seboj dobro poznajo, je med tekmovalci završalo. »Danes se bosta borili v nizu treh iger. Zmagala bo tista, ki bo prva osvojila dve zmagi. V preteklosti ste tekmovali v znanju pratike, danes bosta v dvoboju pokazali, kako dobro se poznate med sabo.«



Šok zaradi prve igre

Pomerili sta se v igri kolo resnice, v kateri jima je Natalija zastavljala precej kočljiva vprašanja. Eno izmed njih je bilo tudi, koga izmed tekmovalcev občinstvo ne bi podprlo, in obe sta pravilno odgovorili – Borisa. Največja prepirljivka je po mnenju večine Sabina, ta odgovor pa sta izbrali tudi finalistki. Igra je bila napeta do zadnjega trenutka, saj je bil rezultat 9 : 9. Naslednjo točko je osvojila Maja in tako zmagala v prvi igri.

Druga igra se je imenovala steza moči, v kateri je zmagala Milena. V odločilni igri pa je Milena pokazala več zbranosti in osvojila 60.000 evrov, kar je največja denarna nagrada doslej v oddaji Kmetija.

Borila se je za hčer

»Zmage nisem pričakovala, sem pa ves čas govorila, da se bom borila do konca. Borila sem se za svojo hčer, ki študira v Avstraliji. Njena pisma so bila moja opora. Takrat sem si rekla, Milena, bori se,« je dejala zmagovalka.