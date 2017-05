FOTO: Zmago Jelinčič Plemeniti v pajkicah

Od leta 1968 do 1970 je služil vojaški rok v JLA, in sicer v Novem Sadu in Dubrovniku. »Se ve, kje je Flisar dobil idejo za svoje brke,« se pošali ob pogledu na fotografijo.

Na političnem prizorišču se je pojavil ob samostojnosti Slovenije, in sicer je stranko SNS ustanovil 17. marca 1991. Intenzivno zbira predvsem staro orožje, bankovce, vrednostne papirje in stare finančne dokumente. Kot numizmatik je v samozaložbi izdal sedem knjig – katalogov bankovcev. Izdal je tudi knjigo Kozmetika iz rastlin. Je športni pilot ter častni predsednik Letalske zveze Slovenije, član velikega števila domačih in mednarodnih organizacij, med drugim dosmrtni član National Rifle Association of America (NRA) in American Pharmaceutical Association (AphA). Že več kot tri desetletja se ukvarja s parapsihologijo in je član Society For Psychical Research v Londonu. Je tudi mož in oče, 13. januarja 2004 se mu je rodila hčerka Aleksandra Tisa, 7. januarja 2007, na 59. rojstni dan, pa mu je žena Monika povila drugo hčerkico Aleksijo Iris.

