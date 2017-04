FOTO: Živel, 1. maj!

Prvomajski prazniki so ne glede na spremembe v vsakodnevnem življenju, čas in katero koli trenutno oblast še vedno zakoreninjen praznik, ki se v Sloveniji tako rekoč tradicionalno praznuje. Mnogi se vsako leto udeležijo različnih pohodov in kresovanj ter zaznamujejo ta mednarodni delavski dan. Med njimi so tudi znani Slovenci, ki imajo različne spomine na ta praznik iz otroških dni, prav tako imajo svoj pogled nanj danes, ko kljub vsemu verjetno nima več veljave kot nekdaj.



»Z možem sva si včasih vzela ves teden prosto in sva šla v tople kraje. Zadnja leta pa v glavnem nastopam. Menim, da ima ta praznik še vedno veljavo pri nas. Tak občutek dobim, posebno ko nastopam za delavske sindikate. Pri njih šele začutiš, kaj pomeni ta dan. V otroških letih smo imeli prvega maja tradicionalni družinski praznik. Pri mladini danes pada zanimanje za kresovanje. V mojih srednješolskih časih je bilo tradicionalno, da smo dva dneva pred kresovanjem začeli nabirati material za kres in mlaj, starejši so nam pomagali. V vasi smo imeli bend, s pomočjo odraslih smo organizirali tudi veselice. Današnja mladina pa se ne zna več tako zbrati in organizirati,« pravi glasbenica Brigita Šuler.



»Letošnji prvi maj bom preživel z ženo Moniko in hčerko Lino, ker je sin Rok na poti po tujini. Kakšne posebne tradicije praznovanja nimam, ga pa s hvaležnostjo praznujem in se zahvaljujem vsem starim, ki so nam to izborili. Letos bom na slovenski obali, kjer bom že preizkušal srfarske vetrove leta 2017. Delovno v malce drugačni obliki,« se zasmeje igralec Jernej Kuntner.



»Od majhnega, ko je Pihalni orkester blesteče zadonel zgodaj zjutraj po ulici, pa do danes je prvi maj zame pomemben praznik. S spoštovanjem vrednot nadaljujem v sebi tradicijo. Vedno sem veliko prepeval na ta dan. Lani in letos sem in bom v prijetnem druženju zapel vsaj eno tematsko pesem. Na oknu glej obrazek bled bo zagotovo med njimi,« razkriva Nace Junkar.



»Letošnji prvomajski prazniki bodo posebni. Odpravljamo se na prvo skupno družinsko morje s sinkom Aleksandrom. Gremo na Hrvaško, blizu. Malo si bomo odpočili, uživali, spremenili okolje. Mali bo prvič videl morje. S Katarino sva že prej vedno kam šla, zato upava, da bo tudi mali rad potoval. Prej sva rada šla na Rožnik, tudi zdaj, ko smo družina, bomo še šli, ko bo Aleksander sam hodil,« sporoča Boštjan Veselič, novinar in TV-voditelj.



In kakšne načrte ima Dejan Vunjak? »1. maj bom letos znova preživel na odru s svojo skupino Brendijeve barabe, skupaj bomo žurali s pohodniki, ki se bodo ta dan odpravili na hrib Golče. Skočil pa bom tudi na morje. Glede na to, da ta teden nimamo oddaje Zvezde plešejo, bom lahko za tri dni odpotoval v Punat. Urediti je treba vso okolico ter pripraviti apartmaje na sezono, obenem bom poskrbel, da ne padem iz kondicije za ples, saj bom na morju veliko hodil po kolenih, delal počepe, dvigoval težke stvari ... Ja, zelo deloven delavski praznik me čaka,« se zasmeje pevec.





