FOTO: Zgodbe s slovenskih  sodišč

Večer so pomagali soustvariti pesnik in pisatelj dr. Robert Simonišek, Slavko Bobovnik in povezovalka Betka Šuhel. Foto: Polona Pirc

Med Čeferinovimi prijatelji so tudi zakonca Janez Pergar in Nevenka Pergar Črešnar ter gostinec Svetozar Raspopović. Foto: Polona Pirc

Na predstavitvi nove knjige Petra Čeferina so se zbrali tudi vsi trije njegovi otroci – Rok, Petra in Aleksander. Foto: Polona Pirc

Peter Čeferin ni le prvo ime odvetniške pisarne s petdesetletno tradicijo, ampak je tudi pisatelj. V četrtek je v ljubljanski restavraciji Maxim predstavil že svojo peto knjigo z naslovom Prepoznava in druge zgodbe. Kot pisec je odvetnik znan po humorju, satiri, situacijski in karakterni komičnosti, s katerimi opisuje zaradi želje po neprepoznavnosti sicer malce spremenjena, a resnična doživetja.



Knjigo sestavljajo kratke, a vsebinsko bogate zgodbe o malem človeku, pogosto pozabljenem na socialnem robu, na meji kršitve ali pa že prek nje. »V zgodbah gre za prepoznavo kršitve človekovih pravic, birokratskega ravnanja, neznanja, nesposobnosti, ignorance, žaljivosti, sprenevedanja in celo rasizma nekaterih organov državne oblasti,« je njeno vsebino opredelil avtor.



Pogovor z njim je spletal legenda nacionalne televizije Slavko Bobovnik, strokovno mnenje o novem Čeferinovem delu pa je uvodoma povedal pesnik, pisatelj in umetnostni zgodovinar dr. Robert Simonišek. Dogajanje je skladno s tematiko knjige popestrila tamburaška skupina Marjetica, ki je javnost navdušila že na šovu Slovenija ima talent.