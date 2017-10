FOTO: Zaroka v oddaji Znan obraz ima svoj glas?

Anina Trobec je v zadnji oddaji Znan obraz ima svoj glas prepevala skladbo Željo moja in se za nekaj trenutkov prelevila v Doris Dragović. Obleka, v kateri je pela, jo je navdušila celo tako, da je napovedala, da bi se v njej kar poročila, če bi ji dovolili, da si jo izposodi.

Voditelj oddaje je Anino presenetil in ji dejal, da si obleko lahko izposodi in da je njena, ona pa je odvrnila, da če je tako, bo verjetno kar sama zasnubila svojega srčnega izvoljenca. Glede na to, da je pevka v občinstvo šepetala »We're engaged (op. p. zaročena sva)«, očitno njen partner ni imel pojma, o čem govori. In kdo je partner dolgonoge pevke?

Anina je v zvezi z Josephom Whebo, s katerim sta skupaj ustanovila glasbeno skupino Generator. Pri njihovem glasbenem ustvarjanju se prepletajo različni stili, od jazza, groova in reggaeja do punka.