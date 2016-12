FOTO: Žareča Sabina Cvilak blestela ob prijatelju  Bocelliju

Lepa in nadarjena operna pevka Sabina Cvilak se je po medijsko odmevni ločitvi od prvega moža Slovenske filharmonije Damjana Damjanoviča umaknila v zasebnost. Odkar je postala mamica, skoraj dve leti je že od tega, ko sta s partnerjem, Markom Vujinićem dobila hčerko Rene, pa jo tudi na družabnem parketu srečamo bolj redko. Zato pa toliko bolj blesti, ko stopi na oder. Ob boku svetovno priznanega tenorista Andree Bocellija v ljubljanskih Stožicah je sopranistka dobesedno blestela tako z glasom kot stasom in tudi tokrat navdušila velikega pevskega genija. Sabina in Andrea sta že leta dobra prijatelja. Njun prvi skupni nastop se je zgodil 2008. v italijanskem Lajaticu, kjer ima Bocelli vsako leto koncert. Očitno je med njima takrat preskočila glasbena iskrica, saj sta pozneje skupaj pela še v Londonu, pa tudi na njegovi turneji po Kitajski. Sabinin nedavni bleščeči nastop je še bolj presunljiv glede na to, da je operna diva mlada mamica, ki ima doma še ne dve leti starega otročička. Njena malčica bo namreč praznovala drugi rojstni dan 1. januarja 2017.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«