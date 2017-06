FOTO: Zaradi njih je v dvorani zastajal dih

V petek, soboto in nedeljo se je v ljubljanskih Stožicah dogajal pravi spektakel. Dvorano so napolnili kar s petimi predstavami Varekai in vse prisotne navdušili. Ob drznih akrobacijah, ko so se na različnih pripomočkih spuščali s stropa dvorane, je mnogim zastajal dih. Predstava je bila prava poslastica tudi za vse ljubitelje dobre glasbe in plesa, saj je na odru stala tudi številna glasbena zasedba.

Akrobati, preoblečeni v pravljična in fantazijska bitja, so nas popeljali v povsem drug svet. Poskrbeli pa so tudi za nekaj komičnih vložkov, ki so ob drznih akrobacijah nekoliko sprostili ozračje v dvorani. Umetniki so se naučili tudi nekaj slovenskih fraz, kot so: 'kva dogaja', 'šalabajzer', 'zbogom', 'oprosti' itd.

V petek je bilo med množico mogoče opaziti tudi nekaj znanih obrazov. Varekai so si ogledali brata Vid in Domen Valič, Filip in Blaž iz F&B Acrobatics, Lado Bizovičar in mnogi drugi.