FOTO: Zapeljivi Matic očaral Jasno?

Matic je šel sinoči v dvoboj prvič, vendar ga je bolj kot to veselilo dejstvo, da bo nekaj časa preživel na samem z Jasno Kuljaj. Na posestvu je že trinajst tednov in v vsem tem času se mu niti enkrat ni bilo treba pomeriti v areni za obstanek. Zdaj ga je na bojišče poslalala Zara, ki ga je izbrala za prvega dvobojevalca in Matic ji ni zameril. Pa še odlično je opravil, saj je poslal domov Tineta, ki ga je porazil v obeh igrah.

Prva noč v koči za dvobojevalce je bila mirnejša, kot si je predstavljal. Povedal je, da se je popolnoma pripravlil za dvoboj. Priznal pa je, da mu je od vsega skupaj najbolj všeč dejstvo, da bo lahko z voditeljico Jasno Kuljaj preživel nekaj časa na štiri oči. Verjel je, da bo to zelo prijeten pogovor.