FOTO: Zabavali so se Slon, Kompas in Lovec

Gregor Jamnik, direktor hotela Slon, in Tine Brodnjak, direktor hotelov Kompas in Lovec FOTO: MEDIASPEED.net

Ljubljanski hotel Slon niti tokrat ni pozabil na že tradicionalno ponovoletno srečanje poslovnih partnerjev in prijateljev, tokrat v družbi hotelov Kompas in Lovec. Zbralo se je precej gospodarstvenikov, prijateljev in nekaj znanih obrazov iz sveta glasbe, mode in medijev. Goste sta pri vhodu v dvorano sprejemala Gregor Jamnik, direktor hotela Slon, in Tine Brodnjak, direktor hotelov Kompas in Lovec.

Prešerne volje je prišel tudi Demeter Bitenc, ki se zelo rad udeležuje družabnih dogodkov.

Med gosti smo opazili Nino Šušnjara, ki je izstopala s svojo opravo; modna oblikovalka, ki se ne boji močnih barv, je tokrat prišla v srebrnih odtenkih od glave do peta, ki jih je kombinirala s torbico v mareličnih, ki se je ujemala z barvo njenih las. Prišla je skupaj z Nejcem Simšičem, ki se prav tako ne boji svetleče srebrne barve, saj se je njegov srebni šal odlično podal k njenim uhanom. Nejc in Nina sta bila brez dvoma najbolj opazna obiskovalca tega večera.

Prešerne volje je prišel Demeter Bitenc, ki se zelo rad udeležuje družabnih dogodkov. Igralec, ki je že davno tega vtisnil neizbrisen pečat tako slovenskemu kot jugoslovanskemu in evropskemu filmu, je lani praznoval že 95. rojstni dan, a je še vedno poln energije.

95 let je star Demeter Bitenc.

Za prijetno vzdušje na zabavi je poskrbela Nuša Derenda, ki bo letos praznovala dvajset let glasbene kariere. Energična vokalistka ob tem jubileju pripravlja kar dvajset koncertov, vse skupaj pa se bo začelo z odprtjem razstave, na kateri bodo na ogled njene vidnejše obleke, osebni predmeti in fotografije.