FOTO: Za vselej utihnil glas še enega fanta s Praprotna

JESENICE – Ne le glasbenikov, vso slovensko javnost je pretresla novica o smrti še ene glasbene legende. Tokrat se je poslovil še drugi iz zasedbe Fantov s Praprotna oziroma četverice Slakovih pevcev, ki so dolga leta prepevali z godcem vseh godcev Lojzetom Slakom – Franci Rebernik. Jeseničan se je Ansamblu Lojzeta Slaka kot drugi tenorist pridružil leta 1974, ko je nadomestil v prometni nesreči preminulega Jožeta Šifrarja, poslušalce in še posebno Slaka samega pa je v hipu navdušil s prepoznavnim glasom. Dolga leta je bil poročen z Majdo Rebernik, odlično in večkrat nagrajeno tekstopisko, radijsko napovedovalko in šepetalko v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Ko je februarja pred dvema letoma po hudi bolezni umrla, je bil to za Francija velik šok. Drugi je prišel pol leta pozneje, saj je oktobra istega leta za vedno zatisnil oči najmlajši član Fantov s Praprotna – Toni Štritof.



Pet let pa je od takrat, ko se je od fantov poslovil tudi Lojze Slak. In čeravno so fantje kar nekaj časa razmišljali, kako, če sploh, naprej, so aprila 2012, tri leta po njegovi smrti, spoznali, da je veselje do petja močnejše od žalosti, in na veselje mnogih spet začeli peti. Pred štirimi leti so v Škofji Loki proslavili 50-letnico obstoja. Veliki koncert sta organizirala Saša Pivk Avsec in njen mož Boštjan Avsec. »Z velikim ponosom in odgovornostjo obenem sva sprejela ta izziv in pripravila zlati večer Fantov s Praprotna. Z njimi sva stkala tesne vezi, tudi smeha je bilo med pripravami na ta dogodek veliko. Franci mi bo ostal v spominu kot izjemen pevec, z dušo in srcem predan slovenski pesmi, srčen človek in odličen sogovornik. Nihče več ne bo prižigal luči (znan Slakov valček Ne prižigaj luči, op. a.) tako, kot jo je on. Žalujejo Fantje s Praprotna, žaluje glasbeni svet,« je misli za bralce Slovenskih novic strnila Saša Pivk Avsec.



Ženine smrti ni prebolel



Čeprav so bili po smrti Tonija Štritofa fantje znova pred dilemo, ali še peti ali ne, so spet zbrali moči in prepevali do zadnjega dne. Glasbenik Lojze Ogorevc iz Pišec nam je povedal, da sta bila s Francijem še zadnjo julijsko nedeljo skupaj v strokovni komisiji na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju, kjer so ocenjevali mlade glasbene talente. »Povabil sem ga in z veseljem je sprejel to nehvaležno nalogo,« nam je povedal Ogorevc. Največ se je s Francijem družil Franci Černe, dolgoletni voditelj oddaje Moja je lepša kot tvoja na radiu Triglav Jesenice. »Naše poti so se začele križati v času, ko me je njegova Majda vpeljevala v radijsko delo. Franci je bil pozneje vezni člen do Fantov s Praprotna. Še bolj smo se povezali, ko je njegova Majda hudo zbolela. Franci je bil mehka duša, in kadar je beseda nanesla na njegovo Majdo, so mu po licih vedno znova polzele solze,« nam je zaupal Černe.



In tudi to, da je Franci začel prepevati popevke, saj je nekoč zmagal in postal celo prvi glas Gorenjske. Narodno-zabavni glasbi se je zapisal in ostal v njej ravno zaradi Fantov s Praprotna. Fantje so po Slakovi smrti peli ob spremljavi ansambla Igor in zlati zvoki. Tudi na letošnjem Pivu in cvetju so še bili skupaj. »Pravzaprav smo še to nedeljo nameravali posneti videospot za dve novi skladbi, ki smo ju posneli prejšnji vikend. In ti dve, ki še nista objavljeni, niti še nimata naslova, bosta verjetno posvečeni Franciju, saj je imel v valčku glavno solistično vlogo. Kako bo s sodelovanjem v prihodnje, ta trenutek ne ve in ne razmišlja nihče, saj je to za vse prevelik šok,« je za Novice dejal glasbenik Igor Podpečan.



Franci Rebernik je zadnjo avgustovsko soboto z Andrejem Bergantom in Janezom Dolencem pel na poroki Simona Golobiča, zbiratelja in odličnega poznavalca vsega, kar je povezano z narodno-zabavno glasbo. Franci je morda res odšel, v pesmih pa bo njegov glas vedno živel.