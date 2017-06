FOTO: Za Trumpovo Melanio darilo, za Cerarjevo Mojco pa figo

Potica je beseda, ki so jo v zadnjih dneh izgovarjali ali pa so se jo vsaj trudili izgovoriti po vsem svetu. Zasluga gre papežu Frančišku, ki se je v pogovoru z Melanio Trump, prvo damo ZDA, pošalil, s čim vendar hrani svojega moža, predsednika Donalda Trumpa, in pri tem omenil potico. Tem besedam so se vsi sladko nasmejali, Slovenka Melania pa verjetno še ni slutila, da bo kmalu dobila pravo slovensko potico.



Na Natovi konferenci v Bruslju so se namreč čez nekaj dni zbrali voditelji držav in tudi njihove dame. Med njimi je bil še en džentelman, saj je luksemburški premier Xavier Bettel na dogodek ponosno pripeljal svojega moža, belgijskega arhitekta Gauthierja Destenaya. Manjkala pa ni niti spremljevalka slovenskega predsednika vlade Mira Cerarja Mojca Stropnik.



Ob srečanju je Slovenki in prvi dami ZDA Melanii Trump prinesla tudi darilce: zdaj po vsem svetu znano potico, smo izvedeli. »Mojca Stropnik se je v sklopu damskega programa v Bruslju srečala z go. Melanio Trump in se z njo pogovarjala v slovenskem jeziku. Pogovor je bil izjemno sproščen, seveda sta spregovorili tudi o Sloveniji,« so povedali v kabinetu predsednika vlade. Lepa gesta, ni kaj.



Pa je tudi slovenska Američanka izročila Cerarjevi spremljevalki kakšno darilce? »Gospa Stropnik od gospe Trump ni prejela darila,« so bili kratki. A tega ji ne gre zameriti. Slovenci smo si namreč njeno ime podarili sami in z njim poimenovali vse od sladice do vina.