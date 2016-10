FOTO: Za poraz je okrivil lastnice teh seksi ritk

Tekmovalce Survivorja pestijo pomanjkanje hrane, nočni mraz in nenehna utrujenost. Kljub temu jim ne zmanjka moči za nova taktiziranja, še posebej, kadar je obljubljena sladka nagrada, ne.

Zmage se je tokrat razveselilo pleme Tala, kjer so še malo pred tem obupavali nad razmerami na rajskem otoku. Grega je pojamral, da ima drisko in da je izmučen, Teja pa se je strinjala, da pritoževanje prinaša le slabo energijo. Nekatere boli tudi želodec. Sara je povedala, da preprosto ne gre več in da ne vedo, kako dolgo bodo to zdržali. »Zna se zgoditi, da bomo stopili na tepih in odpovedali borbo,« je dejala. Pa je niso, celo zmagali so in se naslednje minute navduševali nad sladkimi dobrotami.

»Ženske so se bale«

Za poraz svoje skupine je Sandi okrivil ženske, češ da so se preveč bale in da je Aneta vse zapletla. Priznal je, da je vzdušje za nikamor, saj so si slaščic res močno želeli.

Kakor koli že, polni želodčki sladkorja so članom zmagovalne skupine naredili svoje. Sara je tako priznala: »Po dolgem času sem vesela, da imam črnino med zobmi. Ne bom si jih sprala, ampak jih počasi 'cuzala' ponoči.« Nekaterim je postalo slabo, a se niso hoteli predati. Teja P. je potem le priznala, da je bilo zanjo čokolade pač preveč. Čepela je na tleh in ni vedela, ali naj bruha ali ne ...