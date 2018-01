FOTO: Za dva tedna odšli domov in se vrnili še bolj suhi

Dan pred veliki finalom tekmovalci in gledalci recničnostnega šova The Biggest Loser že nestrpno pričakujejo, da vidijo, kdo bo osvojil nagrado in domov odšel bogatejši za 50 tisoč evrov. Na facebook strani šova pa se je že pojavila fotografija, ki razkriva, kako so tekmovalci videti tik pred velikim dnem in priznati je treba, da jim je odhod domov, kjer so preživeli dva tedna, dobro del.

Še posebej vitka je videti Indira, povsem spremenjeni pa so tudi moški. Bojan je namreč v času šova izgubil več kot 60 kilogramov, nekaj manj Aleksander, Indira pa se je med vsemi najbolj približala svoji idealni teži.