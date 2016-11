FOTO: Z njim si Inja Zalta deli posteljo. Pa ne samo to

Inja in Nace sta oba lepa in uspešna. Do sedaj vsak na svojem področju, z masažnim pripomočkom, 'zajčkom', pa sta združila moči tudi poslovno. Foto: osebni arhiv.

Manekenka in glavna igralka v seriji Usodno vino Inja Zalta se je s fantom Nacetom Paničem podala v poslovne vode. Pravi, da ni preprosto, včasih je težko in naporno, a se dopolnjujeta.



Injo, ki je na sceni že od najstniških let, je med najbolj znane Slovenke izstrelila vloga Nine Dolinar v seriji Usodno vino. Pravi, da to, da je začela tako mlada, nanjo ni posebej vplivalo. »Moram priznati, da se nisem pustila preveč 'izoblikovati'. Rada mislim, da sem jaz jaz in da me 'scena' ne oblikuje, ampak je del poklica, ki ga rada opravljam. Mislim, da ne bi ničesar spremenila. Zelo sem zadovoljna s potekom dogodkov, in če bi karkoli spreminjala, ne bi bila tu, kjer sem sedaj,« razloži lepa mladenka, ki dviguje veliko prahu tudi z drznimi fotografijami, ki jih objavlja na svojem profilu na instagramu. Nastajajo po trenutnem navdihu ali so dobro načrtovana strategija? Inja ne čuti potrebe, da bi kakorkoli odgovarjala, in nikogar ne sili, naj jih gleda. »Rekla bi, da so samo naključje umetniškega izražanja,« je diplomatska.



Z Nacetom ji ni nikoli dolgčas



Inja je vajena , da jo ljudje prepoznajo, ko hodi po ulici ali ko je s prijateljicami na kavi, in znana je po tem, da oboževalcem z veseljem ustreže, se fotografira z njimi ali jim podpiše avtogram. »Z veseljem jim ustrežem, ker sem vesela, če lahko nekomu polepšam dan z majhno pozornostjo. Vendar bi se vseeno večino časa skrivala. Načeloma sem rada zelo anonimna, vendar mi žal včasih ne uspe. Trudim se, da se ne pojavljam na priljubljenih mestih,« priznava. V naši reviji smo pred časom razkrili, da je njen fant že nekaj časa postavni Nace Panič, s katerim tudi že živita skupaj. Opiše ga kratko in jedrnato: »Tako bom rekla, z njim mi ni nikoli dolgčas,« se zasmeji. Pravi, da nima vzorca, po katerem bi si recimo iskala partnerja. »To enostavno čutiš. Lahko bi rekla, da mora biti fant dobrosrčen, zabaven in ustvarjalen. Rada imam ustvarjalne ljudi.« Slednje Nace zagotovo je. Nekdanji igralec pokra, ki v tem delu ni videl več izziva, je namreč inovator, z Injo pa sta se podala tudi v skupni posel. »Najin prvi projekt je masažni pripomoček Oto. V tega zajčka sva zares vložila srce. Narejen je ročno v Sloveniji, pred dnevi smo ga predstavili tudi na kickstarterju,« ponosno pove. Priznava, da je to, da sta par tudi poslovno, včasih težko in naporno, vendar sta ugotovila, da se tudi na tem področju z Nacetom izvrstno dopolnjujeta. »Kjer jaz zatajim, on blesti – in obratno,« se namuzne.

