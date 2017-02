FOTO: Z malo Paris v veliki London

Mnogi so prepričani, da je njuna Paris dobila ime po glavnem francoskem mestu. Ampak to ne drži, ime ji je po ameriški bogatašinji Hiltonovi. Kakor koli, Damiana Roija je London že dolgo zanimal, saj mu je kar več prijateljev reklo, da bi si izbrali prav angleško prestolnico, če bi živeli v tujini. Mesto je veliko in polno poslovnih priložnosti. S Petro sta si ogledala skoraj vse glavne znamenitosti. »Peljala sva se na kolesu London eye, s katerega imaš krasen razgled. Ogledala sva si tudi utrdbo Tower of London, ki stoji ob reki Temzi in ki predstavlja bogato zgodovinsko izročilo kraljeve družine. Tam so na ogled znameniti kronski dragulji. Zanimivo je videti Buckinghamsko palačo, kjer že od leta 1837 živi kraljeva družina. Uporabljajo jo tudi za različne sprejeme in zabave, saj ima 775 sob. V kraljevi rezidenci je zaposlenih približno 300 ljudi. Zelo velik je tudi parlament v središču mesta, ki je osrednja zgradba političnega življenja v Združenem kraljestvu. Videla sva tudi Big Ben, znameniti stolp z uro, ki je ikona in ena od najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Londona,« našteje Damiano. Težko se odloči, kaj ga je najbolj pritegnilo. Obvezen je obisk muzeja voščenih lutk. »Človek ima občutek, da stoji poleg resničnih ljudi in da bodo vsak hip spregovorili. Je pa grozljiv tisti del, kjer so najbolj znani morilci in mučilne naprave. Grozljivo je, da jih igrajo živi ljudje in da ne gre za lutke.«



Vsi ljudje hitijo



London sta obiskala v času, ko imajo tradicionalni praznik remembrance day. »To je na 11. november, ko se poklonijo padlim za domovino iz prve in druge svetovne vojne. Tako so se po Londonu tistega dne zvrstile komemoracije s polaganjem cvetja na spomenike,« pove Roi.



Oba s Petro sta tako imenovana kofetarja, obvezno kavico sta spila na Piccadilly Circusu, »to je najprometnejši trg s krožnim prometom, kamor se steka več ulic. Med drugim tudi nakupovalni ulici Piccadilly in Regent Street ter avenija Shaftesbury, na kateri so gledališča londonskega West Enda. Tu se nama je zdelo, kot da sva v mravljišču.«



Popolnoma drugače je kot pri nas. Tempo je izjemno hiter, skoraj prehiter. »V mestu, na ulici in podzemni železnici vsi samo hitijo, nihče nikogar ne pogleda. Imajo slušalke na ušesih in so zatopljeni vsak vase. Veliko je tudi mešanega prebivalstva. Tujcev, črncev, muslimanov, Kitajcev … Ni varno hoditi ob večerih po samotnih in nepoznanih ulicah, prav tako se je treba izogibati večernim uram na podzemni železnici. Veliko je tudi brezdomcev. Na podzemnih železnicah srečaš ogromno odličnih pevcev in artistov. Vendar tam ne more peti ali igrati prav vsak, ampak mora zaprositi za dovoljenje. To mu izdajo za točno določen predel in uro,« je Damiano še vedno poln vtisov.



Suša v žepu



London je tudi mesto, ki stanjša denarnico. »Je zelo drago. Že zajtrk stane kot pri nas dobro kosilo v boljši restavraciji. Da o oblekah in drugih stvareh sploh ne govorim. Že za obisk je treba lepo seči v žep, za življenje tam pa sploh.« Čeprav so cene zares zasoljene, se najdejo trgovine za vsakogar. »Nama s Petro so bili všeč tudi parki, ki jih je precej. Lepo so urejeni za sprehode, tako da je to užitek.« A kljub temu nista samo pešačila, saj je promet dobro organiziran. »Avtobusne linije so dobro organizirane in ni treba dolgo čakati. Všeč sta mi tudi njihova prijaznost in želja pomagati, če imaš kakšno vprašanje. Velik plus je podzemna železnica, hitra in zato zelo priročna pri obiskovanju znamenitosti. Čeprav so vozovnice drage, tako kot vstopnina za muzeje, znamenitosti … Tudi hotel, v katerem sva bivala, je bil soliden in čist, tako da glede tega nimam pripomb,« sklene Damiano Roi. Vsakemu, ki se odpravlja v London, pa svetuje, naj si že prej pripravi seznam znamenitosti, ki jih želi videti.