FOTO: Vulgarna 40-letnica zabrusila talentu: Jaz se fu*** doma

Zapisali smo, da je kontroverzni ljubljanski mladenič Aleksander Repić prek facebooka razkrival vnaprej dogovorjeno zmago dueta WildArt na šovu Slovenija ima talent . Pod istim zapisom pa se je vnel tudi prepir med zmagovalko letošnjega Big Brotherja Mirelo Lapanović in polfinalistom letošnjih Talentov Gregorjem Permetom, akrobatom, ki se ga boste spomnili iz dueta Bar Dragons.

Mirela je namreč čestitala mladima mojstroma klasičnih inštrumentov za veliko zmago, potem pa je očitno nekaj pripomnil Gašper (njegove objave so že izbrisane, op. p.) in začelo se je. Mirela je šla celo tako daleč, da je javno objavila Gašperjeva vabila na pijačo in njegove komentarje o poljubljanju njene seksi ritke.

Vir: facebook

Z Gašperjeve strani je nato sledil kup žaljivk. Mirela pa mu seveda ni ostala dolžna: »Jaz se fu*** doma in z mojim dragim. A ti momak pumpaj mišice, ali one ne j***.« Nato je z njim zaključila v svojem slogu (objavljamo v originalu, op. p): »Ajde vozi p**** fehtar! Takve kao ti, gazim kao miševe. Drži se treninga jedino tamo imaš rezultate.«

Vir: facebook

Za konec se je oglasil še Repič in Gašperju, ki mu očitno ob lepih gospeh popolnoma ponorijo hormoni in odpove zdrav razum, svetoval, da bi se on po takšnem nokavtu raje odstranil s facebooka.

Pa naj še kdo reče, da Slovenija ima talent ni vseslovenski šov ...