FOTO: Vsi so šli na balkon, potem pa …

Kdo bo letošnji zmagovalec Masterchefa? V boju ostajajo štirje, oddahnila si je lahko le Sara. S svojim jagenjčkom je bila dovolj dobra za polfinale.



Sodniki Luka Jezeršek, Alma Rekić in Karim Merdjadi so tokrat štirim tekmovalcem v kuhinjo pripeljali njihove najbližje. Za ene je bila to prednost, za druge slabost. Raznežili so se ob svojih in večinoma pozabili na estetiko na krožniku.



Kritike in še enkrat kritike

Čeprav so okusi sodnike večinoma navdušili, niso skoparili s kritikami. Tako je Alma dejala tekmovalki Sari: »Znala si predstaviti veliko boljši krožnik. Sem kar malo razočarana.« Luka pa: »Bila si najbolj popolna danes pri obdelavi. Ko pa si postavljala elemente na krožnik, so se začele tresti roke. To se kaže na krožniku.«



Tudi Elvisu, ki mu je sestavine izbrala mama, ni šlo vse kot po maslu. »Mislim, da tako kot Sara znaš veliko lepše nastaviti,« je tudi njega okarala razočarana Alma. »Imel si izvrstne sestavine, ampak sam izdelek bi lahko bil boljši,« ga je kritiziral Karim.

»Če bi tak krožnik dobil v restavraciji, bi rekel, da je s tem kuharjem nekaj narobe. Ko pa dobim zraven še tvojo zgodbo, Azija in Dalmacija, ga kupim.« tudi Lucija ni bila deležna pohval. Salome je bila edina s konkretno pohvalo. »Nisem mogla napredovati tako hitro, ker sem se ukvarjala z okusi,« je dejala Salome po opazki, da je končno napredovala.

Vsi na balkon, a le za nekaj minut

S temi komentarji so si vsi zaslužili balkon. Začudeni. No, le za nekaj minut. Sledil je sestop z balkona. In realnost. Le ena je varna. »Samo eden od vas ne bo razočaral. Elvis, in to ne boš ti. Razočarana boš tudi ti, Lucija,« je sporočila Alma. Luka pa je dokončal: »Salome in Sara, obe sta imeli fokus. A obe sta imeli težavi s postavitvijo. Je bil pa en krožnik bolj dodelan pri eni. Sara ti si prva polfinalistka in ostajaš na balkonu.«



Sarine solze sreče

V solzah sreče je Sara dejala, da je vedela, da bo tu na tem mestu, že ko je prišla v boj za masterchefa 2017.